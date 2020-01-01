برشلونة يُهدد بمقاضاة إدارة إنتر ميلان بسبب ميسي

وكالات / سما /

اتفقت صحيفة الكورييري ديلا سيرا بأن قصة انتقال ليونيل ميسي إلى الإنتر والتي تم تفجيرها خلال الأيام الماضية يُمكن أن تصبح ممكنة.

ورغم أن الصحيفة أكدت بأن تنفيذ العملية سيكون صعباً في جميع الأحوال وأن تصريحات مسؤولي الإنتر حتى الآن تشير إلى أن ليس لديهم رأي واضح.

لكنها كذلك سلطت الضوء على جزء هام وهو أن من سيحسم تلك الشائعات أو سيقرر مستقبله هو ليونيل ميسي وحده.

وجاء في تقرير الصحيفة تسليطاً كذلك على غضب إدارة برشلونة من مسؤولي شركة سونينج المالكة للنادي بعد أن تم وضع إعلان لمباراة الإنتر ونابولي على قناة PP Sports وبه ظل لليونيل ميسي من الخلف وكأنه يرتدي قميص الإنتر.

هذه اللفتة لم تكن محل ترحيب بالطبع من إدارة برشلونة التي أبدت غضبها من ذلك، ليس بسبب وضع ظل ميسي مع رقم 10 ولكن بسبب وضع شعار إنتر على قميص ليو.

وأبلغت إدارة البلاوجرانا مسؤولي إنتر ميلان بذلك حيث تمتلك شركة سونينج تلك القناة التلفزيونية، وهددوا برفع دعوى قضائية على الصينيين لانتهاك حقوق الصورة، ولكن الصحيفة أوضحت : “لكن تكون هناك دعاوى قضائية في الواقع..ولكن التحذير قد وصل”.

أضاف المصدر ذاته إلى أن احتمال مغادرة ميسي للبارسا يبدو بعيداً للغاية ولكن في حالة الوداع فإن الوجهة الوحيدة المقبولة ستكون في ميلانو وخصوصاً بسبب طموحات إدارة النادي الأسود والأزرق الكبيرة في تكرار نفس صفقة الظاهرة رونالدو التاريخية عندما تم شراءه من البارسا في التسعينيات وإن اختلفت الأوضاع عن ذلك الوقت.

بينما كشفت صحيفة لاجازيتا بأن إذا كان هناك مجال لإنجاز تلك الصفقة فإنها ستكلف حوالي 500 مليون يورو، حيث سيتحصل ميسي على 50 مليون يورو كراتب سنوي لمدة 4 سنوات وسيكون عليه دفع 260 مليون بسبب رسوم النمو الخاصة باللاعب مع البارسا بالإضافة إلى قيم البطاقة والتي ستكون حوالي 150 مليون يورو.