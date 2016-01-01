ليفربول أمامه مهمة صعبة للإبقاء على محمد صلاح وساديو ماني

وكالات / سما /

يعتقد آندي جراي مهاجم إيفرتون السابق أن ليفربول سيكون أمامه تحدياً ثقيلاً في الفترة القادمة يخص نجمي الفريق الأحمر محمد صلاح وساديو ماني.

كانا النجمين ركيزة أساسية في نجاح فريق المدرب يورجين كلوب في الفوز بدوري أبطال أوروبا ثم الدوري الإنجليزي، ورغم أنهما يعيشان حالة مميزة مع الريدز لكن جراي يعتقد أن مهمة الإبقاء عليهما ستكون شاقة.

كان ماني مع فريق الريدز منذ عام 2016 عندما انضم له من فريق ساوثامبتون ومنذ يومها وهو لاعب أساسي وحاسم مع فريق ملعب الآنفيلد رود.

أقام اللاعب السنغالي الدولي علاقة مميزة إلى جانب النجم المصري محمد صلاح والذي وصل إلى النادي الأحمر في صيف عام 2017 قادماً من روما.

قال أندي جراي في تصريحاته الأخيرة : “كنت أقول لبعض الوقت بأن صلاح سوف يترك ليفربول عاجلاً أم آجلاً وأعتقد أن ماني قد يفعل ذلك أيضاً..وإذا أخبر صلاح ليفربول بأن لديه هذه الرغبة هذا الصيف فسيكونوا أمام مهمة شاقة للغاية للاحتفاظ بهذا الثنائي”.

استطرد : “أنا لا أعرف ما هي تفاصيل عقدهما ولكن لا أعتقد أن ليفربول قادر على تحمل رحيلهما..لو كنت مكان ليفربول ورأيت النجاح الذي تسببوا به فسأفعل كل ما يمكن للاحتفاظ بهما”.

كانت هناك عدة تقارير قد تم تداولها على فترات متباعدة في السابق عن اهتمام ريال مدريد بذلك الثنائي وعن ذلك قال جراي : “نعلم أن لاعبي كرة القدم الأجانب لديهم وجهة نظر مختلفة دائماً فيما يتعلق بريال مدرديد وبرشلونة في هذا العالم..إنهم يريدون بقوة أن يلعبوا لهذين الناديين”.