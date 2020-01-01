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يوفنتوس يتسوق في نابولي وعينه على مهاجمه

الخميس 30 يوليو 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يتسوق في نابولي وعينه على مهاجمه


وكالات / سما /

توصل نادي يوفنتوس الإيطالي إلى اتفاق لضم نجم نابولي، المهاجم البولندي أركاديوش ميليك، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط ميليك بعقد مع إدارة نابولي يصل لخط النهاية في نهاية يونيو المقبل، دون أن يجدد عقده مع الإدارة حتى الآن، ما يجعل فريق الجنوب الإيطالي يرحب برحيله في الصيف القادم بدلاً من فقدانه بشكل مجاني في نهاية عقده.

شبكة سكاي سبورت إيطاليا أفادت بوجود اتفاق تام بين يوفنتوس واللاعب على البنود الشخصية في عقده المنتظر مع عملاق الدوري الإيطالي.

وأوضحت الشبكة أن المشكلة الحقيقية في طريق وصول الصفقة إلى النور في الوقت الحالي تكمن في عدم وجود أي اتفاق حتى الآن بين يوفنتوس ونابولي.

ويتبقى اتفاق الناديان على التفاصيل المالية للصفقة، قبل اتمامها بنجاح، علماً بأن منحنى أداء اللاعب عرف هبوطاً ملحوظاً في الفترة الماضية، ما جعل مدربه جينارو جاتوزو ينتقده بشكل علني في المؤتمر الصحفي عقب مباراة إنتر ميلان التي خسرها البارتينوبي بهدفين دون مقابل.

#يوفنتوس #نابولي

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