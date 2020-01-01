  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسميًا .. تشافي هيرنانديز يتعافى من إصابته بفيروس كورونا

الخميس 30 يوليو 2020 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا .. تشافي هيرنانديز يتعافى من إصابته بفيروس كورونا


وكالات / سما /

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، أسطورة فريق برشلونة والمدير الفني الحالي لفريق السد، تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

وكان السد قد أعلن قبل أيام قليلة عن إصابة مدربه تشافي هيرنانديز بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية العينة. وتم عزله عن المجموعة وعن عائلته وناديه حتى يتعافى.

وتسببت إصابة تشافي بفيروس كورونا عن فوز السد على الخور بهدفين مقابل هدف في منافسات الدوري المحلي.

وأكد تشافي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، تعافيه من إصابته بكورونا، وعاد إلى منزله وسيتمكن من قيادة فريق السد.

وقال تشافي: “شكرًا جزيلًا على جميع الرسائل وعلامات المودة التي تلقيتها خلال الأيام الماضية”.

وأضاف المدير الفني للسد: “أريد أن أبلغكم بأنني تعافيت وعدت إلى المنزل مع عائلتي وفريقي”.

وسيكون تشافي قادرًا على الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه السد ضد الأهلي يوم الإثنين المقبل.

وارتبط اسم تشافي بالعودة من جديد إلى فريقه برشلونة على رأس القيادة الفنية وتولي تدريب الفريق خلفًا للمدرب الحالي كيكي سيتيين.

#برشلونة #تشافي هيرنانديز #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

محللون : لماذا لم يقتل الجيش الإسرائيلي "خليّة حزب الله"؟

فاجعة في الأردن : مقتل 3 فتيات على يد شقيقهنّ

الكويت ثاني أعلى حرارة في العالم

هل يدير يهود الولايات المتحدة ظهرهم لإسرائيل؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

خامنئي يصف ترامب "بالعجوز" ويؤكد انو العقوبات الامريكية زداتنا صلابة

الصحة الإسرائيلية : 4 وفيات و306 إصابات جديدة بفيروس كوورنا

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل 323 إصابة بفيروس كورونا و247 حالة تعافٍ ولا وفيات جديدة

معاريف : إسرائيل تبدو كمن تتمنى أن لا يطلق حزب الله عليها النار

هل يدير يهود الولايات المتحدة ظهرهم لإسرائيل؟

دبابة

محللون : لماذا لم يقتل الجيش الإسرائيلي "خليّة حزب الله"؟

كورونا غزة

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين بـ"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية