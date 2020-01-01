رسميًا .. تشافي هيرنانديز يتعافى من إصابته بفيروس كورونا

وكالات / سما /

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، أسطورة فريق برشلونة والمدير الفني الحالي لفريق السد، تعافيه من إصابته بفيروس كورونا.

وكان السد قد أعلن قبل أيام قليلة عن إصابة مدربه تشافي هيرنانديز بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية العينة. وتم عزله عن المجموعة وعن عائلته وناديه حتى يتعافى.

وتسببت إصابة تشافي بفيروس كورونا عن فوز السد على الخور بهدفين مقابل هدف في منافسات الدوري المحلي.

وأكد تشافي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، تعافيه من إصابته بكورونا، وعاد إلى منزله وسيتمكن من قيادة فريق السد.

وقال تشافي: “شكرًا جزيلًا على جميع الرسائل وعلامات المودة التي تلقيتها خلال الأيام الماضية”.

وأضاف المدير الفني للسد: “أريد أن أبلغكم بأنني تعافيت وعدت إلى المنزل مع عائلتي وفريقي”.

وسيكون تشافي قادرًا على الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه السد ضد الأهلي يوم الإثنين المقبل.

وارتبط اسم تشافي بالعودة من جديد إلى فريقه برشلونة على رأس القيادة الفنية وتولي تدريب الفريق خلفًا للمدرب الحالي كيكي سيتيين.