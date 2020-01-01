نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (17) مواطناً من الضفة بينهم منسق حركة المقاطعة BDS

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس (17) مواطناً من الضفة بينهم أسرى سابقون، ومنسق حركة المقاطعة BDS محمود نواجعة

وقال نادي الأسير إن ستة مقدسيين جرى اعتقالهم من باحات المسجد الأقصى، وذلك عقب اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، عرف منهم حارس المسجد الأقصى مهند الأنصاري، كذلك جرى اعتقال لأمين سرّ حركة فتح إقليم القدس شادي المطور من أمام محكمة صلح الاحتلال في القدس، حيث تُعقد اليوم جلسة محكمة لمحافظ القدس عدنان غيث.

كما واستدعت سلطات الاحتلال في القدس نائب أمين سرّ حركة فتح في إقليم القدس عادل أبو زنيد، ونائب محافظ القدس عبد الله صيام، وأمين سرّ حركة فتح في بيت حنينا عامر غرابلة، بالإضافة إلى إياد بشير أمين سرّ حركة فتح في جبل المكبر.

كما جرى اعتقال لخمسة مواطنين من بلدات سالم وتل وروجيب في نابلس وجميعهم أسرى سابقون وهم: مصعب عاكف اشتيه، و داوود أكرم رواجبة، ومحمود مصطفى أيوب عصيدة (28 عاماً)، ووليد جمال أيوب عصيدة (29 عاماً)، وعبيده كمال جبور.

فيما جرى اعتقال لمواطن من قلقيلية وهو عبد الحق مازن خدرج، ومواطنين من بيت لحم وهما: صلاح يوسف صبيح، وعلي موسى نواورة.

يُضاف إلى المعتقلين وسام كمال العجلوني من الخليل.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة دير أبو مشعل في رام الله جرى الإفراج عنهم لاحقاً.