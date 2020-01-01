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نجم هوليوود: لم يخبروني في صغري أن إسرائيل أقيمت على حساب تشريد الفلسطينيين

الخميس 30 يوليو 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم هوليوود: لم يخبروني في صغري أن إسرائيل أقيمت على حساب تشريد الفلسطينيين


القدس المحتلة / سما /

يقول الممثل الكوميدي الكندي ونجم هوليوود، سيث روغن، إنه سمع "أكاذيب كثيرة" بشأن إسرائيل عندما كان صغيرا.

وبجسب صحيفة "الغارديان"، أكد روغن أن محيطه اليهودي لم يخبره أبدا بأن فلسطينيين عاشوا في أراض تأسست عليها إسرائيل.

وأضاف روغن "بصفتي يهوديا تم تلقيني الكثير من الأكاذيب حول إسرائيل طيلة حياتي. لم يقولوا لي أبدا أن أناسا عاشوا هناك في فلسطين".

وتابع "لقد صوروا لي الأمر وكأن الأبواب كانت مفتوحة".

وعن إمكانية الذهاب لإسرائيل والعيش فيها، قال روغن: "لا، لن أفعل".

يذكر أن سيث روغن اشتهر بأدواره الكوميدية في العديد من الأفلام الأمريكية مثل "جيران"، و"22 شارع غامب".

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