فاعلو خير يقدمون دفعة جديدة من المساعدات الطبية والإنسانية

نابلس / سما /

قامت جمعية التضامن الخيرية بتقديم عدد من المساعدات الانسانية والطبية وتقديم المساعدات العينية لمن يحتاجونها من ابناء محافظة نابلس وذلك ضمن نشاطات الجمعية التي تقوم بها والتي تهدف الى تقديم اكبر قدر ممكن من المساعدات للحالات الانسانية والاجتماعية الصعبة المدرجة في سجلات الجمعية .



ومن خلال انشطة الجمعية الانسانية والطبية قامت الجمعية بمساعدة عدة حالات مرضية، وبعد المناشدة لحالة تعاني من صعوبة في التنفس وتعيش ظروف اقتصادية ومرضية صعبة تم توفير جهاز اوكسجين BIPAP يساعد على التنفس ، كما تم توفير ثلاث أجهزة طبية أخرى وهي أجهزة اكسجين جنريتر لثلاث حالات مرضية بحاجة ماسة لهذه الأجهزة لعدم قدرتهم على شرائها .



ولبى اهل الخير مناشدة لعدد من الحالات التي تحتاج الى أجهزة طبية حيث تم توفير سرير طبي كهربائي ، كما تم توفير كرسيين كهربائيين لحالتين من ذوي الاعاقة ليستطيعوا التنقل من والى البيت وكراسي طبية لثلاث حالات مرضية



وضمن المساعدات الطبية تم توفير جهاز لفحص السكري مع شرائحه الخاصة لحالة مرضية تعاني من السكري وهي بحاجة ماسة اليه .



وقام فاعل خير بالتبرع بثلاجة ماء لطلبة مدرسة وذلك كصدقة جارية عن روح والديه، وصدقة جارية اخرى لمدرسة اخرى وهي عبارة عن شاشات تعليمية حديثة للطلبة.





وقامت الجمعية بدعم من فاعلي خير بتوفير ثلاجة وتلفاز وسرير وطاولة عدد 2 و6 كراسي وسجاد ومروحة لحالة انسانية تعيش ظروف قاسية وهي بحاجة لهذه الأدوات .





واكدت الجمعية على ان هذه المساعدات الانسانية والطبية تتم لمساعدة المحتاجين اليها ولا يستطيعون توفيرها في محافظة نابلس، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ، وتوجه رئيس الجمعية وإعضاء الهيئة الإدارية بشكرهم لأهل الخير على تبرعهم السخي بهذه المساعدات.