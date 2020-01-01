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الاحتلال يمنع وقفة تضامنية مع محافظ القدس ويعتقل أمين سر فتح

الخميس 30 يوليو 2020 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

منعت شرطة الاحتلال ومخابراته تنظيم وقفة تضامنية مع محافظ القدس صباح اليوم الخميس، قرب محكمة صلح الاحتلال، واعتقلت أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور.

وأفاد شهود عيان بأنه جرى اعتقال المطور من أمام محكمة الصلح الإسرائيلية حيث بدأ تجمع المواطنين للمشاركة في وقفة مساندة لمحافظ القدس عدنان غيث المعتقل تزامناً مع جلسة لمحاكمته اليوم.

يشار إلى أن محافظ القدس ومدير مخابراتها، وعدد من كوادر فتح يعتقلون في سجون الاحتلال للأسبوع الثاني على التوالي، في إطار مساعي الاحتلال للتضييق على القدس واهلها.

#الاحتلال

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