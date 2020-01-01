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الرئيس الإسرائيلي : لا استبعد اغتيال نتنياهو

الخميس 30 يوليو 2020 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإسرائيلي : لا استبعد اغتيال نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إن ارتكاب عملية اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس أمرا خياليا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن الرئيس الإسرائيلي وجه انتقادا شديد اللهجة إلى جهاز الشرطة وأعضاء الكنيست على حد سواء عقب أحداث العنف التي تخللت المظاهرات الاحتجاجية في الأيام الأخيرة.

وأفادت القناة بأن تصريحات رؤفين ريفلين جاءت في أعقاب موجة التهديد والتحريض ضد نتنياهو والاعتداءات على متظاهرين، في وقت لا يستبعد أن ترتكب عملية اغتيال لرئيس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا الاحتمال ليس خياليا.

واستنكر ريفلين دعوات التهديد والتحريض ضد رئيس الوزراء وأبناء عائلته، داعيا الشرطة إلى أخذ الأمر على محمل الجد، منددا بموجة الاعتداءات خلال المظاهرات الأخيرة، ومطالبا الشرطة بالعمل على محاسبة كل من يمارس العنف وتقديمه إلى العدالة.

ويشار إلى أن المظاهرات والاحتجاجات قد استمرت في القدس وتل أبيب، يوم أمس الثلاثاء، مطالبة بتحسين ظروف الحياة الاجتماعية والمعيشية، مع الدخول في موجة إقفال ثانية للبلاد بسبب تفشي كورونا، بالإضافة للأصوات المطالبة باستقالة نتنياهو بسبب عدد من فضائح الفساد التي طالته.

وشهدت المظاهرات اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الشرطة، وبحسب شهود عيان فإن أشخاصا ارتدوا زيا أسود قاموا بمهاجمة الشرطة في تل أبيب.

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