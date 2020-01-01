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مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية استفزازية بالأقصى والاحتلال يعتقل حارسا

الخميس 30 يوليو 2020 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يؤدون صلوات تلمودية استفزازية بالأقصى والاحتلال يعتقل حارسا


القدس المحتلة / سما /

أدى مستوطنون إرهابيون صباح اليوم الخميس، صلوات تلمودية في ساحة مصلى الرحمة بالمسجد الاقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين، من جماعة "العودة الى جبل الهيكل" قاموا بالصلاة العلنية في الأقصى وقاموا بالسجود في منطقة باب الرحمة لفترة طويلة بتواجد شرطة الاحتلال في ذكرى "خراب الهيكل" .

وأفاد الشهود بأن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان الذين تواجدوا في المكان واعتقلت الحارس بالمسجد الأقصى مهند الأنصاري، وأربعة شبان آخرين.

وتسود أجواء من التوتر في باحات المسجد بعد أن تصدى لهم عدد من المرابطين بالتكبيرات.

#مستوطنون #الاحتلال

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