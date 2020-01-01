رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الخميس، اجتماع لجنة الأزمة برئاسة الرئيس وتأكيدها أنه لا حل للأزمة الراهنة إلا بإلغاء الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية لخطط الضم.

كما أبرزت أيضا تسجيل حالة وفاة و520 إصابة بـ "كورونا" و74 حالة تعاف في فلسطين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

خلال اجتماعها برئاسة الرئيس، لجنة الأزمة: لا حل للأزمة الراهنة إلا بإلغاء الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية لخطط الضم.

الرئيس يعزي بالشهيد عماد الدين دويكات: القانون سيأخذ مجراه

نيابة عن الرئيس: اشتية يقلد سفير ايرلندا لدى فلسطين وسام نجمة فلسطين

السفير الصيني يهنئ شعبنا بعيد الأضحى

وفاة و520 إصابة بـ"كورونا" و74 حالة تعاف

شاورما تتسبب بوفاة طفل وإصابة 826 شخصا في الأردن

إصابات بالاختناق في كفر عقب والاحتلال يستدعي نائب محافظ القدس وعددا من كوادر "فتح" في المحافظة

انتخابات نيابية بالأردن في 10 تشرين الثاني المقبل

الحجاج يقفون على صعيد عرفات اليوم

الأيام:

حالة وفاة وتسجيل 520 إصابة جديدة بـ"كورونا" والكيلة تخشى ارتفاع منحنى الإصابات مجددا

أشكنازي: لا أحد منشغل بخطة الضم الآن لكن لا يمكن تأكيد أنها أزيلت عن الأجندة

الرئيس يترأس اجتماعا للجنة الأزمة

الرئيس يعزي بالشهيد عماد الدين دويكات

الاحتلال يخطر بهدم قرية بأكملها بمحافظة جنين والمستوطنون يواصلون الاعتداءات على المواطنين

رام الله: خطيب الفتاة المغدورة يعترف بارتكابه جريمة قتلها

اسرائيل تتوقع محاولة تسلل جديدة من حزب الله قبل العيد

الكنيست يرفض مقترحا لإجراء تعديلات على "قانون القومية"

استطلاع: تراجع شعبية نتنياهو وقوة "كتلة اليمين"

اسرائيل: 5 وفيات و2104 إصابات جديدة بـ"كورونا"

انتخابات نيابية في الأردن في 10 تشرين الثاني المقبل

إصابات "كورونا": عالميا تتجاوز 17 مليونا والوفيات 666 ألفا

روسيا تأمل في انتاج لقاح ضد فيروس كورونا في أيلول

القدس:

إصابات بالرصاص في مخيم الدهيشة وكفر عقب

مستوطنون يسرقون خياما وخزانات مياه بالأغوار

وفاة و520 إصابة جديدة بكورونا معظمها بالقدس والخليل

200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى وجماعات متطرفة تحشد لاقتحامه مجددا اليوم

بدء مناسك الحج بعدد محدود في مكة المكرمة

وفاة 666.215 وإصابة 17.039.592 بالوباء حول العالم

قبل أقل من 100 يوم على الانتخابات الأميركية استطلاعات الرأي تحمل أخبارا سيئة للرئيس الأميركي وفرصه بالفوز

6 وفيات و1943 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل

"الأمم المتحدة" تعقد المؤتمر الدول السنوي السابع حول القدس