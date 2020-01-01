صحيفة: نجل حسن نصرالله تعرض لمحاولة اغتيال في بغداد

وكالات

ذكرت صحيفة كويتية، الأربعاء، أن جواد نجل أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله تعرض لمحاولة اغتيال في العاصمة العراقية بغداد قبل أسابيع.

ونسبت صحيفة "الجريدة" الكويتية لمصدر في "فيلق القدس" الإيراني، لم تسمّه، أن جواد نصرالله نجل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، نجا -على ما يبدو- من محاولة اغتيال قبل أسابيع في العاصمة العراقية بغداد، بعد تعرض موكبه لإطلاق نار من سيارة كانت تلاحقه بمنطقة الجادرية في بغداد.



وأضاف الصحيفة أن جواد نصرالله، الذي لم يلعب قبل الآن أدوارا سياسية بهذه الأهمية، سافر منذ 3 أسابيع إلى طهران، حاملا رسالة خاصة من والده إلى المرشد الأعلى علي خامنئي.

وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن قائد "فيلق القدس" الفريق الركن إسماعيل قآني طلب من حسن نصرالله ألا ينقل أي رسائل حساسة للقيادة الإيرانية إلا عبر أشخاص يثق بهم، وذلك بسبب الاختراقات الكبيرة للأجهزة الاستخبارية الأمريكية والإسرائيلية.



وتؤكد الصحيفة، التي قالت إنه لم تتوافر معلومات عن فحوى الرسالة التي نقلها نصرالله الابن، أن جواد التقى عددا من المسؤولين الإيرانيين قبل أن يسافر إلى العراق لنقل رسالة من والده لقادة الفصائل العراقية الموالية لإيران، وكذلك لزيارة كربلاء والنجف، ومحاولة لقاء المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني.



يبلغ جواد حسن نصرالله من العمر 30 عاما، متزوج ولديه 4 أولاد، ويُقيم في الضاحية الجنوبية. وهو الابن الثاني لنصرالله بعد شقيقه البكر هادي الذي قُتل في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان عام 1997، إضافة إلى شقيقيه محمد علي ومحمد مهدي، وشقيقة وحيدة اسمها زينب متزوّجة وتدرس في الحوزة الدينية في إيران.



ويعدّ جواد قائدا بارزا في إحدى الوحدات الخاصة في حزب الله، وعُرف عنه انخراطه في الحرب السورية.

في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية جواد حسن نصرالله على لائحة الإرهابيين العالميين.