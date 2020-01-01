اشتية يُشكل لجنة تحقيق في مقتل عماد الدين دويكات برصاص الشرطة في نابلس

رام الله / سما /

اصدر رئيس الوزراء محمد اشتية بصفته وزيرا للداخلية قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في الاحداث الامنية التي وقعت في بلدة بلاطة واسفرت عن وفاة عماد الدين دويكات.

ونص القرار الصادر عن اشتية على ان تتشكل لجنة التحقيق من العميد في جهاز الاستخبارات العسكرية عبد الله عثمان، والعقيد في جهاز الامن الوقائي ياسر ابو لبدة، والعقيد في جهاز المخابرات ناصر الاشقر، ومحمود الولويل عن حركة فتح، وممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

ونص القرار على ان تباشر لجنة التحقيق اعمالها من تاريخ صدور القرار (28/ 7/ 2020) على ان ترفع نتائج التحقيق والتوصيات لرئيس الوزراء، وزير الداخلية في اقصى سرعة ممكنة.

وكان امين سر حركة فتح في بلاطة عماد الدين دويكات قد قتل قبل ايام برصاص الشرطة الفلسطينية .