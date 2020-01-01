أعداد كبيرة من المستوطنين تقتحم الأقصى

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، صباح اليوم الخميس، تزامنًا مع ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.

واحتشدت أعداد كبيرة من المتطرفين منذ الصباح، بانتظار فتح باب المغاربة الذي يدخل المستوطنون من خلاله لباحات المسجد، بحماية عناصر شرطة الاحتلال.

وقبيل بدء الاقتحام، حاولت شرطة الاحتلال تفريغ باحات المسجد القبلي من المصلين لفتح الطريق أمام المستوطنين.

وقالت مصادر محلية لـ "القدس" إن خمسة أفواج من المستوطنين اقتحموا الأقصى حتى الـ07:50، وكل فوج يضم نحو 20 مستوطنًا، وقد أدوا صلوات عند باب الرحمة.

وفي وقت سابق، دعا مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني لشد الرحال إلى الأقصى يومي الخميس والجمعة، للتصدي لاقتحامات مكثفة دعت لها منظمات الهيكل عشية "ذكرى هدم الهيكل الثاني".

وستقام صلاة عيد الأضحى عند الساعة 6:25 من صباح الجمعة، مع الالتزام بإجراءات السلامة.