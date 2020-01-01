قتيل إثر شجار في بيت فوريك شرق نابلس

رام الله / سما /

قالت الشرطة إن مواطنًا (44 عامًا)، الليلة الماضية، وأصيب 4 أشخاص، إثر شجار في بيت فوريك شرق نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن الشرطة تلقت بلاغًا عن الشجار، وعن وصول 5 إصابات متفاوتة لمستشفيات مدينة نابلس، على إثره، حيث وصفت إصابة أحدهم بأنها بليغة، وبعد لحظات أعلن الأطباء في مستشفى رفيديا عن وفاته، فيما يتلقى المصابون العلاج.

وأشار ارزيقات بأن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للبلدة لحفظ الأمن وقبضت على عدد من الأشخاص المشتبه باشتراكهم في الشجار، حيث جرى توقيفهم لحين استكمال الإجراءات.

وأكد أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق في ظروف الوفاة وملابساتها، وقررت النيابة العامة التحفّظ على الجثمان لحين إحالته لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.