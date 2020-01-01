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الخارجية: لا وفيات بـ "كورونا" في صفوف جالياتنا الفلسطينية لليوم الثالث على التوالي

الأربعاء 29 يوليو 2020 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: لا وفيات بـ "كورونا" في صفوف جالياتنا الفلسطينية لليوم الثالث على التوالي


رام الله /سما/

قالت وزارة الخارجية انه لم يسجل اية وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية، حول العالم لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت سفارة فلسطين لدى قطر، في بيان صحفي، بتسجيل 9 إصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 717، منها 70 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، 19 حالات نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، 3 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى.

كما افادت السفارة بتسجيل 7 حالات تعافي جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما إلى 617، فيما سجلت 8 حالات وفاة سابقاً.

كما افادت سفارة فلسطين لدى أوزبكستان، بإصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا، وان وضعه الصحي مستقر ويخضع حالياً للحجر المنزلي.

وقامت السفارة بأخذ جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة للتأكد من خلو جميع موظفي وافراد السفارة من الفيروس.

 

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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