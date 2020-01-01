الطالب محيي الدين الشامي الثالث بمسابقة الاتحاد العالمي للفلك

القدس المحتلة /سما/

فاز الطالب محيي الدين الشامي بالمرتبة الثالثة عالمياً في مسابقة "ISSDC" التي أطلقها الاتحاد العالمي للفلك تحت عنوان "الاستيطان على المريخ".

يُذكر أن الطالب محيي الدين الشامي من مدرسة المعهد العربي في القدس/ أبو ديس في الصف الأول الثانوي العلمي، وهو أحد أعضاء الجمعية الفلكية الفلسطينية، وفاز بالمرتبة الأولى على مستوى فلسطين، ومثّل فلسطين في المسابقة العالمية.

وقد شكر مدير المعهد العربي الدكتور علي أبو راس الطالب محيي الدين الشامي على هذا الانجاز وثمن جهود معلم التكنولوجيا عايش صلاحات على مواكبة الطالب خلال المسابقة وتشجيعه , ومحمد شوامرة مدرس الفيزياء الذي شارك في توجيه الطالب وارشاده.

واعتبر د. أبو راس هذا الإنجاز بمثابة حلقة من حلقات عديدة انتظمت لتشكل لوحة إبداع وتميز يقودها طلاب المعهد العربي بمتابعة وتشجيع من مدرستهم.

بدوره، شكر عايش صلاحات الطالب محيي الدين الشامي على هذا التفوق والانجاز، داعياً طلاب المعهد جميعاً للمثابرة والعمل على تطوير أنفسهم في جميع المجالات، خاصة مجال تكنولوجيا المعلومات الذي يتطور بشكل لافت في السنوات الاخيرة.

ومن الجدير ذكره أن الطالب محيي الدين الشامي أحد الطلاب المتميزين بالمشاركة في النشاطات المدرسية المتنوعه الرياضية والفنية والثقافية، وهو على وشك إتمام حفظ القرآن الكريم.

أما الطالب محيي الدين، فأهدى فوزه هذا إلى كل من علمه حرفاً في مسيرة حياته وإلى والديه الحبيبين الذين أسندوه ودعموه على الدوام.

وأكد الطالب محيي الدين أن عضويته في نادي القدس الفلكي شكلت حافزاً في هذا الإنجاز، حيث قام بالتسجيل للمنافسة في هذه المسابقة من خلال جمعية الفلك الفلسطينية، التي بدورها تابعت تقدمه على مستوى فلسطين وتمثيله لفلسطين على مستوى العالم حتى نهاية المسابقة التي تكللت بحصوله على المركز الثالث عالمياً.