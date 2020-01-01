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الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و1،207 إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء 29 يوليو 2020 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و1،207 إصابات جديدة بكورونا


القدس المحتلة /سما/

توفي 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شٌخصت 1,207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 34,521، بعد تعافي 32,722 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 67,734.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 328، منهم 99 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في ارتفاع بلغ 2.1%، إذ بلغ عدد المرضى الموصولين بجهاز التنفس الاصطناعي صباح اليوم، 98 حالة.

ويرقد في المشافي 747 مريضًا بكورونا، بينهم 148 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 33,774 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:54 من مساء اليوم، بلغ 15,404؛ علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 2,104 إصابات، بعد إجراء 26,195 فحصا.

#فيروس كورونا #اسرائيل #الصحة الاسرائيلية

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