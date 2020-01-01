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تقرير: الجيش الإسرائيلي يتوقع محاولة تسلل جديدة من حزب الله قبل عيد الأضحى

الأربعاء 29 يوليو 2020 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: الجيش الإسرائيلي يتوقع محاولة تسلل جديدة من حزب الله قبل عيد الأضحى


القدس المحتلة /سما/

 أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية اليوم الأربعاء بأن الجيش الإسرائيلي يعتقد بأنه إذا ما كان حزب الله اللبناني يعتزم القيام بمحاولة تسلل أخرى عبر الحدود بين الجانبين فإنه سيفعل هذا قبل عطلة عيد الأضحى.

وأشارت إلى أنه بوجه عام فإن المؤسسة الأمنية والعسكرية تعتقد أن حزب الله سيقوم بمحاولة أخرى لتنفيذ هجوم عبر الحدود قبل العيد.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية، رغم عدم نشر قوات أو أهداف عسكرية أخرى على الحدود نفسها حتى لا تكون أهدافا لحزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه تقرر إرسال المزيد من التعزيزات للمنطقة الشمالية، وذلك غداة إعلان إسرائيل إحباط محاولة تسلل عناصر من حزب الله في مزارع شبعا. ونفى حزب الله حدوث أي اشتباك من طرفه مع الجيش الإسرائيلي.

وجاء التوتر الحدودي بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي تعزيز قواته على الحدود الشمالية، بعد تهديدات من حزب الله بالرد على اغتيال إسرائيل لأحد قادته في سوريا مؤخرا.

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، وقال: “كل ما يحدث حاليا هو نتيجة محاولة إيران ووكلائها في لبنان التموضع عسكريا في منطقتنا… و(حسن) نصر الله (أمين حزب الله اللبناني) يخدم المصلحة الإيرانية على حساب الدولة اللبنانية”.

وحذر نتنياهو حزب الله من تداعيات التصعيد، وقال: “لا أنصح أحدا باختبار الجيش أو دولة إسرائيل”.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #حزب الله #الحدود اللبنانية

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