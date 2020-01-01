الصحة بغزة تعلن نتائح فحوصات كورونا لـ67 حالة اشتباه بالقطاع

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن تم إجراء 67 عينة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مشيرةً إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19".

ووفقًا لمعطيات الوزارة، فإن عدد الحالات المؤكدة 76 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي شفيت 70 حالة، بينما عدد الحالات النشطة 5 حالات، أما عدد حالات الوفاة 1.

وبلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 893,13 عينة، منها 817,13 عينة سلبية و76 عينة إيجابية.