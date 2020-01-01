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الولايات المتحدة تعتزم سحب نحو 11,900 جندي من ألمانيا

الأربعاء 29 يوليو 2020 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تعتزم سحب نحو 11,900 جندي من ألمانيا


واشنطن /سما/ د ب أ

 تعتزم الولايات المتحدة سحب نحو 11900 جنودها في ألمانيا، ليصبح بذلك عدد الجنود الأمريكيين في ألمانيا 24 ألفا، حسبما ذكر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الأربعاء.

وقال إسبر اليوم في مؤتمر صحفي في واشنطن إنه سيجرى إعادة حوالي 6400 جندي إلى الولايات المتحدة، ونقل نحو 5600 آخرين إلى دول أوروبية أخرى ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مع إجراء العديد من عمليات الانتشار الدورية إلى أوروبا.

وأوضح إسبر أن الخطوة تتم "بطريقة تعزز حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتعزز ردع روسيا وتطمئن الحلفاء وتحسن المرونة الاستراتيجية للولايات المتحدة".

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن القوات التي يتم نشرها بصورة دورية يمكن نشرها في بولندا وشمال شرق أوروبا بالقرب من منطقة البلطيق وفي جنوب شرق أوروبا في محيط البحر الأسود.

ولم يحدد إسبر جدولا زمنيا للانسحاب الجزئي للقوات، لكنه قال إنه سيحدث في أقرب وقت ممكن. قد تحدث بعض التغييرات في غضون أسابيع، إلا أن البعض الآخر يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وكانت الحكومة الأمريكية تتحدث من قبل عن سحب نحو 10 آلاف جندي من إجمالي نحو 36 ألف جندي في ألمانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الانسحاب الجزئي لقواته من ألمانيا في حزيران/يونيو، مبررا ذلك بما اعتبره انفاقا غير كاف من ألمانيا على الدفاع. ويريد الديمقراطيون البارزون في الكونجرس الأمريكي وقف سحب القوات بموجب القانون، وهناك أيضا متشككون بين حزب ترامب الجمهوري.

وقال إسبر: "أعتقد أن ألمانيا هي أغنى دولة في أوروبا. يمكن لألمانيا ويجب عليها أن تدفع المزيد من نفقات الدفاع، وعليها بالتأكيد أن تفي بدفع 2 بالمئة كنسبة معيارية (من إجمالي الناتج المحلي)، وسأجادل من أجل تجاوز تلك (النسبة)".

وجاء الإعلان الأولي بمثابة مفاجأة للحكومة الألمانية.

#الولايات المتحدة #المانيا #الجيش الامريكي

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