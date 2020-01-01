النجار : منح تسهيلات لشركة "فيوجن" لتنفيذ مشروع "جباليا الذكية"



وافقت بلدية جباليا النزلة على إطلاق شركة فيوجن مشروع توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي (ًWIFI) على شاطئ بحر جباليا، كخطوة أولى في مشروع "جباليا الذكية" المنوي تنفيذه مستقبلا.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البلدية م. مازن النجار في مكتبه، وفدا من شركة فيوجن برئاسة المهندس رامي مقداد، ناقشا خلاله سبل الشراكة من منطلق تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص لما فيه خدمة، وفائدة، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح رئيس البلدية م. مازن النجار بأنه أمر بإعفاء شركة فيوجن من أي رسوم حتى نهاية العام، باعتبارها مدة تجريبية، وذلك في سبيل تعزيز فرص نجاح المشروع الواعد.

وقال رئيس البلدية م. مازن النجار، إن المجلس البلدي يتبنى سياسة الانفتاح والتعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات المحلية ضمن جهوده لدفع عجلة التنمية في المدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.