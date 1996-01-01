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أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة

الأربعاء 29 يوليو 2020 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أربعة أسرى يدخلون أعواماً جديدة


رام الله /سما/

دخل اليوم أربعة أسرى أعواماً جديدة خلف القضبان. فقد دخل الأسير نضال سعيد أحمد زايد (36 عاماً) من رام الله عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/ 7/ 2001، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

ودخل الأسير علي أحمد محمد سعيد (37 عامًا) من نابلس عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/ 7/ 2002، وهو محكوم بالسجن 21 عامًا.

كما دخل الأسير عياط حسان رزق عديلي (35 عامًا) من نابلس عامه السابع عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/ 7/ 2004، وكذلك الأسير عطية حسين أبو سمهدانة (48 عامًا)، من مدينة رفح، جنوبيّ قطاع غزة، الذي دخل عامه الـ25 والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 29/ 7/ 1996.

#اسرى #سجون الاحتلال

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