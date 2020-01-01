المفوضية الأوروبية توقع عقدا لتزويد دولها بعلاج كورونا

بروكسل /سما/

أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن توقيعها عقداً مع شركة "جيلاد" للأدوية لتأمين جرعات من عقار "فيكلوري" وهو الاسم التجاري لـ"رمديزيفير" لعلاج الحالات الشديدة من وباء كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن المفوضية قولها، إنه سيجري تأمين الجرعات اعتباراً من الأول من شهر آب المقبل بتمويل من المفوضية يصل إلى 63 مليون يورو بموجب العقد الموقع أمس.

وقالت المفوضة المكلفة بشؤون الصحة ستيلا كيرياكيس أن "توقيع هذا العقد خطوة أولى مهمة على طريق محاربة المرض" ، وتريد المفوضية تأمين علاج يغطي احتياجات 30 ألف مريض ممن يعانون من أعراض شديدة في دول التكتل، كما يعد هذا الدواء أول علاج مرخص لاستعماله داخل الاتحاد لمعالجة مرضى الجائحة.