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مستوطنون يسرقون خياما وخزانات مياه في الأغوار

الأربعاء 29 يوليو 2020 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يسرقون خياما وخزانات مياه في الأغوار


الاغوار /سما/

أقدم مستوطنون، الأربعاء، على سرقة معدات وأدوات تابعة لعدد من المواطنين في منطقة الأغوار الشمالية.

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاغوار في محافظة طوباس: ان المستوطنين قاموا باقتحام خربة سمرا بالأغوار الشمالية وسرقوا بركسات وخياما وخزانات مياه وادوات مطابخ لكافة العائلات المتواجدة في المنطقة.
وأضاف بشارات، ان عملية السرقة شملت 5 طن قمح وشعير إضافة الى أربع خيام، اضافة وثلاثة خزانات مياه سعة كل خزان 1.5 كوب وكافة محتويات المطابخ الى خمس عائلات.
وأكد بشارات ان هذه العملية تعتبر تطورا خطيرا وكبيرا خاصة وأنها تستهدف الاعتداء على املاك المواطنين بصورة مباشرة .

#مستوطنون #الاغوار الشمالية

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