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قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول استهداف الجيش الاسرائيلي خلية حزب الله بالشمال

الأربعاء 29 يوليو 2020 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول استهداف الجيش الاسرائيلي خلية حزب الله بالشمال


القدس المحتلة /سما/

كشفت القناة 13 العبرية عن تفاصيل جديدة حول خلية حزب الله التي استهدفها قرب الحدود الشمالية أول أمس.
 
وحسب القناة، كان الجيش يراقب الخلية، وبعد أن تمكن عناصرها من اختراق الحدود الإسرائيلية حولي 50 مترا في مزارع شبعا، أطلقت دبابة وطائرة قذائف وصواريخ بالقرب منهم.
 
وأوضحت أن الخلية كان تهدف إلى تنفيذ عملية قنص ضد قوات الجيش، لكن تحت القصف تركت الخلية المعدات التي كانت معها وانسحبت، وجاءت سيارة وغادر العناصر بها شمالا.
 
وزعمت أن عناصر الخلية لا ينتمون إلى القوات النظامية لحزب الله بل كانت تعمل بشكل فردي.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #حزب الله #الحدود اللبنانية

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