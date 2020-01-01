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لأول مرة خلال الحكومة الحالية.. اجتماع للكابينت الثلاثاء المقبل لمناقشة التحديات الأمنية

الأربعاء 29 يوليو 2020 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة خلال الحكومة الحالية.. اجتماع للكابينت الثلاثاء المقبل لمناقشة التحديات الأمنية


القدس المحتلة /سما/

قرر المجلس الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر "الكابينت" عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل.
 
وذكرت القناة 7 العبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استدعي أعضاء الكابينت إلى اجتماع لمناقشة التطورات الأمنية في الشمال والتهديدات التي تحيط بإسرائيل.
 
وأشارت القناة إلى أن أن الكابينت منذ تشكيل الحكومة الحالية لم يجتمع لمناقشة التحديات الأمنية.
 
ونقلت عن مسؤول حكومي قوله: "نتنياهو يعرف أن ليس لديه أغلبية في الحكومة ولا يعقد جلسة الكابينت، ويفضل اتخاذ القرارات بنطاق محدود مع وزير الجيش بيني غانتس".

#الكابينت #اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية #نتنياهو

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