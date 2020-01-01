"التعليم العالي" تعلن عن منح ومقاعد دراسية في مصر والأردن

رام الله /سما/

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن توفر منح دراسية في جمهورية مصر العربية، ومقاعد دراسية في الأردن، للحصول على درجة البكالوريوس، والدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) في تخصصات مختلفة.

ودعت الوزارة في بيان لها، المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني على الرابط www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة، والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

وأوضحت الوزارة أنها ما زالت تجري اتصالات مستمرة مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، لتوفير ما يمكن من منح دراسية رغم جائحة "كورونا"، والتي تركت أثرا كبيرا على المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين سنوياً.