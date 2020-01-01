سلفيت: وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع لتحسين الخدمات وتعزيز صمود المواطنين

سلفيت /سما/

افتتح وزير الحكم المحلي مجدي الصالح مشروع توريد وتركيب نظام تزويد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 276 كيلو واط، لصالح الهيئات المحلية في فرخة، وياسوف، واسكاكا بمحافظة سلفيت، والذي يهدف للتغلب على مشكلة ضعف التيار الكهربائي، والتقليل من النفقات في دفع فواتير الكهرباء المستحقة.

كما سلم الصالح آليات ثقيلة لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة والصرف الصحي في سلفيت، حيث ستستفيد الهيئات المحلية في سرطة، ورافات، ومسحة منها، وهي بتمويل من البنك الدولي ومجموعة مانحين ضمن برنامج تطوير خدمات الحكم المحلي.

والتقى الصالح بمحافظ سلفيت عبد الله كميل، حيث أطلعه على طبيعة الأوضاع الميدانية والاقتصادية والصحية والاجتماعية في المحافظة، والجهود المبذولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الصالح أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في هه الظروف الصعبة.

وناقش الصالح مع بلدية بديا استكمال مشروع خط المياه، مؤكدا أن ممارسات الاحتلال والمستوطنين العنصرية، والتي تشهدها عدة مناطق في المحافظة، تستهدف صمود المواطنين وثباتهم في أراضيهم.