  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غنام والفارس تسلمان مقاعد كهربائية لعدد من ذوي الإعاقة مقدمة من "تيكا" التركية

الأربعاء 29 يوليو 2020 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله /سما/

 سلمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ومسؤولة وحدة المساعدات الإنسانية في الرئاسة اللواء رائدة الفارس، اليوم الأربعاء، عددا من المقاعد الكهربائية لمجموعة من ذوي الإعاقة، مقدمة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق " تيكا".

وجرى تسليم المقاعد في مقر المحافظة، بحضور منسق برامج الوكالة التركية للتعاون والتنسيق " تيكا" في فلسطين أحمد رفيق كايا.

وقالت غنام إن هذه المقاعد من شأنها التسهيل على الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من التحرك بسلاسة، مبينة أن المحافظة تمكنت من تأمين عدد كبيرة من الكراسي الكهربائية التي تم توزيعها وتسليمها لمستحقيها بالتعاون مع القطاع الخاص الفلسطيني أو المؤسسات الدولية .

من جانبه، أكد كايا أن هذه الكراسي هي جزء من المشاريع التي تنفذها الوكالة التركية لمساندة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الشعب والقيادة التركية يقفان دائما الى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا استعداد الوكالة للتعاون مع المحافظة لتنفيذ عدد من المشاريع لإسناد الشعب الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

قيادي فتحاوي عن مهرجان غزة المركزي: للأسف لا أعلم إن تأجل أو إلتغى.. ولكن!!

السفير السعودي في لندن لديه "بار" في منزله .. ويبتسم (شاهد)

قتلها خنقا .. القبض على خطيب الشابة "رزان مقبل" المتهم بقتلها أمس

ساركوزي يكشف : لماذا تراجع أولمرت عن التقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين؟

الجيش الإسرائيلي: رصد مشتبهين قرب المناطق الحدودية مع لبنان

محلل إسرائيلي : نعرف أين يوجد قبو نصر الله"و سنكون مجبرين على الذهاب لحرب مع حزب الله

كوخافي: حزب الله سيهاجم ثانية ولهذا السبب امتنعنا عن قتل خليته ..

الأخبار الرئيسية

اشكنازي

وزير الخارجية الاسرائيلي يلوح بإزالة الضم عن الأجندة.. ويقول: "لا أحد منشغل بالضم الآن"

أبو حسنة: توافق على العودة للمدارس بشكلها الطبيعي.. ولدينا خطط بديلة حال وجود طارئ

وجه رسالة للحكومة اللبنانية.. مسؤول إسرائيلي يتوعد: سندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان..

اسرائيل:الجهاد الإسلاميّ بات العدوّ العظيم والرفيع ويملك ترسانةً عسكريّةً كبيرةً جدًا تُضاهي ترسانة حماس

وزارة الصحة : حالة وفاة و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا