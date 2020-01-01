  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطة المياه توقع عقودا لتنفيذ مشاريع مائية

الأربعاء 29 يوليو 2020 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة المياه توقع عقودا لتنفيذ مشاريع مائية


رام الله /سما/

وقعت سلطة المياه عقودا لتنفيذ جملة من المشاريع المائية في عدد من المحافظات، ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير وتحسين مصادر وخدمات المياه.

واوضحت في بيان لها اليوم الأربعاء، أن العقود تشمل عقد استكمال حفر بئر مياه "جنزور" بتكلفة 400 ألف يورو بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية، بهدف زيادة كميات المياه المتاحة في محافظة جنين لتصل إلى حوالي 3000 كوب يوميا، ومن المتوقع انتهاء استكمال عملية الحفر قبل نهاية العام الحالي.

كما وقعت العقد الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل نظام فلترة المياه لبئر مياه العوجا في محافظة أريحا والأغوار، من خلال تخصيص مبلغ 130 الف دولار ضمن موازنة سلطة المياه التطويرية - المنحة الاندونيسية، والتي تشمل أعمال توريد وتركيب نظام فلترة وتشغيل لتخفيض نسبة عكورة المياه لتصبح صالحة للشرب.

وتأتي هذه الأعمال  تمهيداً لإعادة تشغيل البئر وزيادة انتاجيتها في المرحلة المقبلة، حيث إن القدرة الإنتاجية للبئر تصل الى 70 متر مكعب بالساعة، ما سينعكس ايجابا على توفير كميات مياه اضافية للاستهلاك الزراعي وتوفير كميات مياه صالحة للشرب بعد معالجتها.

ووقعت عقد البدء بأعمال إعادة تأهيل بئر العيزرية 2 وتنظيفه للمباشرة في إعادة تركيب المضخات والمعدات الكهربائية والميكانيكية لإعادة تشغيله، والذي من المتوقع زيادة إنتاجيته لتصل إلى حوالي 3000 كوب، وذلك لزيادة كميات المياه المتاحة لمناطق بيت لحم ومنطقة شرق القدس.

#سلطة المياه

الأكثر قراءة اليوم

قيادي فتحاوي عن مهرجان غزة المركزي: للأسف لا أعلم إن تأجل أو إلتغى.. ولكن!!

السفير السعودي في لندن لديه "بار" في منزله .. ويبتسم (شاهد)

قتلها خنقا .. القبض على خطيب الشابة "رزان مقبل" المتهم بقتلها أمس

ساركوزي يكشف : لماذا تراجع أولمرت عن التقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين؟

الجيش الإسرائيلي: رصد مشتبهين قرب المناطق الحدودية مع لبنان

محلل إسرائيلي : نعرف أين يوجد قبو نصر الله"و سنكون مجبرين على الذهاب لحرب مع حزب الله

كوخافي: حزب الله سيهاجم ثانية ولهذا السبب امتنعنا عن قتل خليته ..

الأخبار الرئيسية

اشكنازي

وزير الخارجية الاسرائيلي يلوح بإزالة الضم عن الأجندة.. ويقول: "لا أحد منشغل بالضم الآن"

أبو حسنة: توافق على العودة للمدارس بشكلها الطبيعي.. ولدينا خطط بديلة حال وجود طارئ

وجه رسالة للحكومة اللبنانية.. مسؤول إسرائيلي يتوعد: سندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان..

اسرائيل:الجهاد الإسلاميّ بات العدوّ العظيم والرفيع ويملك ترسانةً عسكريّةً كبيرةً جدًا تُضاهي ترسانة حماس

وزارة الصحة : حالة وفاة و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا