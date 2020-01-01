سلطة المياه توقع عقودا لتنفيذ مشاريع مائية

رام الله /سما/

وقعت سلطة المياه عقودا لتنفيذ جملة من المشاريع المائية في عدد من المحافظات، ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير وتحسين مصادر وخدمات المياه.

واوضحت في بيان لها اليوم الأربعاء، أن العقود تشمل عقد استكمال حفر بئر مياه "جنزور" بتكلفة 400 ألف يورو بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية، بهدف زيادة كميات المياه المتاحة في محافظة جنين لتصل إلى حوالي 3000 كوب يوميا، ومن المتوقع انتهاء استكمال عملية الحفر قبل نهاية العام الحالي.

كما وقعت العقد الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل نظام فلترة المياه لبئر مياه العوجا في محافظة أريحا والأغوار، من خلال تخصيص مبلغ 130 الف دولار ضمن موازنة سلطة المياه التطويرية - المنحة الاندونيسية، والتي تشمل أعمال توريد وتركيب نظام فلترة وتشغيل لتخفيض نسبة عكورة المياه لتصبح صالحة للشرب.

وتأتي هذه الأعمال تمهيداً لإعادة تشغيل البئر وزيادة انتاجيتها في المرحلة المقبلة، حيث إن القدرة الإنتاجية للبئر تصل الى 70 متر مكعب بالساعة، ما سينعكس ايجابا على توفير كميات مياه اضافية للاستهلاك الزراعي وتوفير كميات مياه صالحة للشرب بعد معالجتها.

ووقعت عقد البدء بأعمال إعادة تأهيل بئر العيزرية 2 وتنظيفه للمباشرة في إعادة تركيب المضخات والمعدات الكهربائية والميكانيكية لإعادة تشغيله، والذي من المتوقع زيادة إنتاجيته لتصل إلى حوالي 3000 كوب، وذلك لزيادة كميات المياه المتاحة لمناطق بيت لحم ومنطقة شرق القدس.