مؤشرات الفقر في فلسطين تتطلب التدخل الفوري..عمر شعبان



حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني:-

- 29% من الفلسطينين فقراء حسب إحصائية 2017. بواقع 14% في محافظات الضفة الغربية و 53% في محافظات غزة.

- خط الفقر النسبي لعائلة نموذجية من خمسة أفراد 2470 شيكل شهريا.

- 17% من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر المدقع وهو1974 شيكل شهريا لعائلة من خمسة أفراد. بواقع 6% في محافظات الشمال و 34%في محافظات غزة.

- 96% من العائلات تمتلك خط هاتف نقال واحد على الاقل.

- 89% ممن هم فوق18 سنة يمتلكون خط نقال ذكي. بواقع 92% في محافظات الشمال و82% في محافظات غزة.

- 58% من العائلات تمتلك المنزل الذي تسكنه.

بعض الخلاصات المهمة:-

- الهوة كبيرة في معدلات الفقر بين محافظات الشمال و محافظات الجنوب. هذه الفجوة الضخمة ستشكل عائقا كبيرا أمام الانسجام و التناسق بين المنطقتين.

- الفلسطينيون أكثر فقرا مما يظن.

- معدلات و أنماط الاستهلاك في المجتمع الفلسطيني لا تتناسب مطلقا مع حالة فقر الموارد و الهشاشة الاقتصادية.

- الهوة كبيرة جدا بين ما يحصل عليه معظم الفلسطينيين فيما يتعلق بمستوى الاجور للوظائف العليا في بعض الهيئات الحكومية و القطاع البنكي و قطاع العمل الاهلي.

- الفجوة كبيرة داخل القطاع الحكومي ذاته بين مرتبات معظم موظفيه و بين مرتبات الوزراء و مخصصات القوى السياسية و أعضاء اللجنة التنفيذية و هياكل منظمة التحرير المتعددة.

- الفقر ليس مرتبط بمن لا يعمل فقط، الكثير ممن يعملون في القطاع الخاص و القطاع العام يقعون ضمن الشرائح الفقيرة و الفقيرة جدا حيث يتقاضون مرتبات و اجور أقل بكثير من خطوط الفقر.

- معظم موظفي القطاع العام يستحقون مساعدات إنسانية.

-هذه المؤشرات تدلل بشكل واضح على الفشل الجزئي لبرامج التنمية و مكافحة الفقر في فلسطين المطبقة من الجهات الدولية و الوطنية على حد سواء.

- مطلوب أكثر من أي وقت مضى تعديل السياسات التنموية و الاغاثية و تعديل سلم الرواتب و المكافآت و تعديل الموازنات المخصصة لمكافحة الفقر و البطالة في المناطق الاكثر فقرا و الشرائح الضعيفة.

عمر شعبان