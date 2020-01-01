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غازي حمد يكشف تفاصيل اتفاق وزارة التنمية بين "غزة والضفة"

الأربعاء 29 يوليو 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
غازي حمد يكشف تفاصيل اتفاق وزارة التنمية بين "غزة والضفة"


غزة /سما/

كشف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة غازي حمد، عن تفاصيل الاتفاق الذي تم توقيعه مع الوزارة في رام الله عبر ممثلها بغزة لؤي المدهون وبوساطة من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وأوضح حمد في حديث مع إذاعة "الأقصى" أنهم توصلوا لاتفاق بواسطة الهيئة بين وزارة التنمية الاجتماعية في غزة والضفة بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بأليات عمل جادة.

وأكد أن الهدف من الاتفاق تحقيق عمل متكامل بين غزة والضفة يضمن عدم تسيس خدمات التنمية الاجتماعية وتجنيبها الخلافات السياسية من أجل تقديم خدمة أفضل للحالات الفقيرة والمهمشة ونتمنى أن يتم تنفيذه بالشكل الجيد.

وتمنى حمد أن يكون الاتفاق قاعدة صلبة للعمل المشترك والتعاوني بين غزة والضفة، مبيناً أنهم معنيون بنجاحه وهو بمثابة باكورة خير وبشرى للحالات الفقيرة في قطاع غزة.

وأشار حمد إلى أنه تم الاتفاق أن يعود جميع الموظفين إلى أماكن عملهم ووظائفهم، ووضعنا ضمن الاتفاق بند يقول إن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ستكون مرجعية وحكم في أي خلاف.

ولفت إلى أنهم بدأوا بنقل خدمات البحث الاجتماعي والتأمين الصحي والاعفاءات الصحية من وزارة الصحة لوزارة التنمية الاجتماعية وسيبدأ العمل على تطبيقها بعد عيد الأضحى المبارك.

#التنمية الاجتماعية #غازي حمد #لؤي المدهون #غزة #الهيئة المستقلة

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