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النيابة العامة بغزة تقرر إعادة توقيف قاتل ابنته "مادلين"

الأربعاء 29 يوليو 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة بغزة تقرر إعادة توقيف قاتل ابنته "مادلين"


غزة /سما/

قال المتحدث باسم النائب العام في قطاع غزة زياد النمرة، إن النائب العام أصدر تعليمات بإعادة توقيف (ن – ج) حسب الأصول، لاستكمال الإجراءات بحقه على خلفية قتل ابنته مادلين (20 سنة) بالضرب والتعذيب نهاية شهر أيار/مايو الماضي.

وكان (ن – ج) قتل ابنته بسبب تواصلها هاتفيًا مع والدتها المطلقة للمعايدة عليها في عيد الفطر، ليتم توقيفه حوالي الشهرين ثم الإفراج عنه بدعوى “تنازل أولياء الدم”، بمن فيهم والدتها المطلقة.

وأوضح النمرة، أنه بعد الإفراج عن (ن – ج) تم رفع الأمر إلى النائب العام، وعلى ضوء خطورة الواقعة أصدر تعليمات لإعادة توقيفه أو إلقاء القبض عليه حسب الأصول لاستكمال الإجراءات بحقه.

#النائب العام #غزة

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