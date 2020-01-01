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وجه رسالة للحكومة اللبنانية.. مسؤول إسرائيلي يتوعد: سندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان..

الأربعاء 29 يوليو 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وجه رسالة للحكومة اللبنانية.. مسؤول إسرائيلي يتوعد: سندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان..


القدس المحتلة /سما/

أكد السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة داني دانون، أن "إسرائيل" سترد في حال هاجم حزب الله المدنيين"، قائلا: "سندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان".

وقال دانون، في مقابلة عبر شبكة "i24NEWS"، "إذا هاجم حزب الله المدنيين، سنرد، وندفن حزب الله تحت أنقاض لبنان"، داعيا الحكومة اللبنانية إلى تطبيق القرار1701، الذي يمنع أي مجموعة من استخدام الأسلحة داخل لبنان".

ونصح السفير الإسرائيلي السابق، بيروت في أعقاب اعتزام لبنان تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اندلاع النزاع يوم الاثنين على الحدود الإسرائيلية اللبنانية "ببدء التعامل مع حزب الله" بدلا من ذلك.

وتابع "أشعر بالسوء على اللبنانيين، إنهم تحت احتلال حزب الله، وهم يعلمون أن حزب الله سيطر على جزء من جنوب لبنان. لكننا نرسل رسالة واضحة جدا إلى الحكومة اللبنانية: عليك أن تعتني بما يحدث في لبنان، وإلا فسوف تدفعين الثمن".

#داني دانون #اسرائيل #حزب الله #لبنان #الجيش الإسرائيلي

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