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أبو حسنة: توافق على العودة للمدارس بشكلها الطبيعي.. ولدينا سيناريوهات وخطط بديلة حال وجود طارئ

الأربعاء 29 يوليو 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة: توافق على العودة للمدارس بشكلها الطبيعي.. ولدينا سيناريوهات وخطط بديلة حال وجود طارئ


غزة /سما/

قال المستشار الإعلامي لوكالة "أونروا" عدنان أبو حسنة، إن هناك توافق على العودة للمدارس بشكلها الطبيعي والمعتاد في قطاع غزة بالثامن من أغسطس القادم ولدينا سيناريوهات وخطط بديلة حال وجود أي طارئ للتعامل مع جائحة "كورونا".

وأكد أبو حسنة خلال حديث إذاعي، اليوم الأربعاء، أن هناك تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم العالي حول الترتيبات لبدء العام الدراسي الجديد، حسب المناطق المحافظات بما يتناسب مع الوضع الصحي.

وأضاف "هناك منصة الكترونية أنشأها تعليم "الاونروا" يعمل عليها أكثر من 300 مدرس وخبير للعمل ضمن خطة الطوارئ وستكون جاهزة مع بداية العام الدراسي الجديد".

وأشار إلى أنه لديهم مخطط للعودة الطبيعية في مؤسسات ومكاتب "الاونروا" ونحن مرتبطون بقرارات رئاسة الوكالة ونعمل ضمن أجندتها والتوجه العام هو العودة للوضع الطبيعي.

#عدنان ابو حسنة #الاونروا #مدارس الأونروا #كورونا #قطاع غزة

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