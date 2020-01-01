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لقاء في بلدية نابلس يناقش مسألة شح المياه بعدة قرى

الأربعاء 29 يوليو 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء في بلدية نابلس يناقش مسألة شح المياه بعدة قرى


نابلس /سما/

 التقى رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة، اليوم الاربعاء، رؤساء المجالس المحلية لقرى عصيرة القبلية ومادما وبورين وعوريف، وناقش المجتمعون مسألة شح مياه الشرب في هذه القرى الواقعة جنوب المحافظة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي حضره، أيضاً، مهندس بلدية نابلس ومدير دائرة المياه والصرف الصحي،

وعدد من رؤسات المجالس القروية في منطقة جنوب غرب المحافظة، على إيفاد فريق فني للقرى المذكورة من أجل فحص المضخات، والتأكد من حجم الفاقد وكميات المياه التي تزودها بلدية نابلس لهذه القرى ضمن اتفاقية التبادلية.

#بلدية نابلس

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