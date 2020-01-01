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رمضان يبحث مع مديرة عمليات "الأونروا" التعاون لمواجهة كورونا

الأربعاء 29 يوليو 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
رمضان يبحث مع مديرة عمليات "الأونروا" التعاون لمواجهة كورونا


نابلس /سما/

 التقى محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الأربعاء، جوين لويس، مديرة عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ونائب مدير العمليات في قطاع غزة ديفيد (دي بولد)، ورئيس برنامج الصحة عدنان قرمش ومديرة الشمال هنادي جابر، وذلك وبحضور نائبة المحافظ عنان الأتيرة، ومدير عام الشؤون المالية والإدارية في المحافظة العميد جهاد رمضان.

ورحب اللواء رمضان بوفد الوكالة، وعلى رأسهم مديرة العمليات جوين لويس، الذين بادروا خلال فترة الجائحة بالعمل جنباً إلى جنب مع محافظة نابلس لتسهيل العمل والوقاية وتوفير الاحتياجات اللازمة للمخيمات.

وأبدىرمضان قلقه من توقعات الخبراء بموجة ثالثة أقوى ستضرب خلال الخريف القادم، ما يوجب الاستعداد الجيد لها.

من ناحيتها، أشارت لويس إلى أن هذه الزيارة "جاءت كنوع من التقدير والشكر للدعم الذي قدمته محافظة نابلس للمخيمات في المحافظة، خاصة في إطار مواجهة فيروس كورونا في مخيم بلاطة، حيث ساهمت المحافظة والوكالة وأهل الخير بفتح مركزي عزل في المخيم".

وأكدت لويس أن الوكالة تسير بالرؤية نفسها التي تسير بها وزارتا التربية والتعليم والصحة في إطار عودة العام الدراسي والتعليم الإلكتروني ووضع البروتوكولات الصحية لهذه الغاية، بما يحافظ على سير العملية التعليمية في مدارس الوكالة والحفاظ على حياة الطلبة والمواطنين.

بدورها، تحدثت الأتيرة عن أهم المراكز العلاجية والحجر الصحي والفحص التي قامت بتحضيرها لجنة الطوارئ العليا في المحافظة، مشيرة إلى الحاجة لتوسيع هذه المراكز، ورفع عدد الأَسرّة العلاجية وكفاءة العناية المكثفة خوفاً مما هو قادم.

#محافظ نابلس #الاونروا #كورونا

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