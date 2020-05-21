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تأجيل محاكمة المحامي محمود السعدي

الأربعاء 29 يوليو 2020 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل محاكمة المحامي محمود السعدي


رام الله /سما/

 أجلت المحكمة العسكرية في سالم، اليوم الأربعاء، محاكمة الأسير المحامي محمود السعدي (41 عاماً) من مخيم جنين لغاية الثالث من شهر آب المقبل.

وأفادت عائلة الأسير السعدي، بأن المحكمة رفضت طلب المحامي الذي قدم استئناف ضد قرار اعتقاله لمدة 6 شهور إدارية، وذلك بضغوط من النيابة العسكرية التي ترفض الإفراج عنه.

علماً أن الأسير السعدي اعتقل بتاريخ 21/5/2020، وخاض إضراباً عن الطعام والماء لمدة أسبوعين، وعلق إضرابه بعد قيام إدارة السجون بوقف عزله ونقله للأقسام العامة والتعهد بعدم تجديد اعتقاله الإداري. وهو يقبع في سجن النقب وأب لـ7 أطفال، كما أنه أسير محرر تعرض للمطاردة والاعتقال مرات عدة.

#اسير

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