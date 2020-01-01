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نيابة عن الرئيس.. اشتية يقلد سفير إيرلندا وسام نجمة القدس

الأربعاء 29 يوليو 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة عن الرئيس.. اشتية يقلد سفير إيرلندا وسام نجمة القدس


رام الله /سما/

 قلّد رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، نيابة عن الرئيس محمود عباس، سفير إيرلندا لدى دولة فلسطين جوناثان كونلون، "نجمة القدس"، من وسام القدس.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله السفير كونلون، الذي انتهت مهامه الرسمية في فلسطين.

وقال اشتية: "تقديراً لدوركم المتميز في تعزيز علاقات الصداقة بين جمهورية إيرلندا ودولة فلسطين، وتثميناً لجهدكم الشخصي في دعم الشعب الفلسطيني، وجهد حكومتكم، فإن الرئيس محمود عباس أمر بتقليدكم نجمة القدس، تقديراً لما قمتم به، ونتمنى لك التوفيق والخير في حياتك الشخصية والمهنية".

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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