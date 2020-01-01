"جباليا الذكية" ..مشروع تشاركي كبير بين "فيوجن" والبلدية

قال شركة "فيوجن" لخدمات الانترنت انه في فى اطار جهودها لتعزيز الشراكه من أجل التنميهفي قطاع غزة فقد تم توقيع اتفاق مع بلديه جباليا تحت عنوان "جباليا الذكيه"

حيث تم الشروع بتطوير خدمات الانترنت فى ساحل مدينه جباليا .

وقالت "فيوجن" في بيانها انه تم توقيع الاتفاق مع رئيس بلديه جباليا المهندس مازن النجار والذى ابدى تعاون غير مسبوق بالخصوص وحرصا كبيرا على تنمية "جباليا" عبر المؤسسات الوطنية التي استطاعت الصمود رغم الحصار.