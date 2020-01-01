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"جباليا الذكية" ..مشروع تشاركي كبير بين "فيوجن" والبلدية

الأربعاء 29 يوليو 2020 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جباليا الذكية" ..مشروع تشاركي كبير بين "فيوجن" والبلدية


غزة / سما/
قال شركة "فيوجن" لخدمات الانترنت انه في فى اطار جهودها لتعزيز الشراكه من أجل التنميهفي قطاع غزة  فقد تم توقيع اتفاق مع  بلديه جباليا تحت عنوان "جباليا الذكيه"
حيث تم الشروع بتطوير خدمات الانترنت فى ساحل مدينه جباليا .
وقالت "فيوجن" في بيانها انه تم توقيع الاتفاق مع رئيس بلديه جباليا المهندس مازن النجار والذى ابدى تعاون غير مسبوق بالخصوص وحرصا كبيرا على تنمية "جباليا" عبر المؤسسات الوطنية التي استطاعت الصمود رغم الحصار.
 

وققال المهندس رامي مقداد الذي وقع الاتفاق بالنيابة عن "فيوجن" انه قد تم في اطار المشروع تزويد بلدية "جباليا" بخدمات الانترنت فيما سيتم الشروع بتقديم خدمات تنترنت شاملة على شاطئ مدينة جباليا .

واوضح مقداد ان "فيوجن" التي واصلت العمل رغم كل التحديات المختلفة وعلى كافة الصعد تصر على تقديم اولوية الشراكة المجتمعية في عملها مع كافة المؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة واضعة امام عينيها تقديم خدمة افضل بسعر أقل خدمة لاكثر من 2 مليون فلسطيني يرزحون تحت الحصار منذ اكثر من 13 عاما.

وتابع " ان توجهاتنا للشراكة المجتمعية مع المؤسسات الفلسطينية تنبع من ايماننا بأن على المؤسسات والشركات ان تتحمل جزءا كبيرا من العبء الذي يقع على المواطن الغزي وان الاستمرار في تقديم الخدمات له هي الانجاز الاكبر والريع المنشود بعيدا عن اي محاولات لاستغلاله تحت كافة المسميات والتصورات والتبريرات".

 
 
 
 
#فيوجن #جباليا #انترنت
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