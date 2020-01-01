"جباليا الذكية" ..مشروع تشاركي كبير بين "فيوجن" والبلدية

وققال المهندس رامي مقداد الذي وقع الاتفاق بالنيابة عن "فيوجن" انه قد تم في اطار المشروع تزويد بلدية "جباليا" بخدمات الانترنت فيما سيتم الشروع بتقديم خدمات تنترنت شاملة على شاطئ مدينة جباليا .
واوضح مقداد ان "فيوجن" التي واصلت العمل رغم كل التحديات المختلفة وعلى كافة الصعد تصر على تقديم اولوية الشراكة المجتمعية في عملها مع كافة المؤسسات الفلسطينية في قطاع غزة واضعة امام عينيها تقديم خدمة افضل بسعر أقل خدمة لاكثر من 2 مليون فلسطيني يرزحون تحت الحصار منذ اكثر من 13 عاما.
وتابع " ان توجهاتنا للشراكة المجتمعية مع المؤسسات الفلسطينية تنبع من ايماننا بأن على المؤسسات والشركات ان تتحمل جزءا كبيرا من العبء الذي يقع على المواطن الغزي وان الاستمرار في تقديم الخدمات له هي الانجاز الاكبر والريع المنشود بعيدا عن اي محاولات لاستغلاله تحت كافة المسميات والتصورات والتبريرات".