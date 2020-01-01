غزة: تعيين 226 معلمًا ومرشدًا تربويًا للعام الدراسي الجديد

غزة / سما /

عينت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، 226 معلمًا ومرشدًا تربويًا، على بند العقد للعام الدراسي الجديد 2020/2021.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة رائد صالحية، في تصريح صحفي له، إنه تم اختيار المعلمين والمرشدين من الدور الوظيفي السابق لعام 2019/2020، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد في الثامن من أغسطس/ آب المقبل.

من جهته أكد زياد ثابت وكيل الوزارة بغزة، أن بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث في محافظات قطاع غزة وافتتاح العام الدراسي الجديد ستتم في موعدها المحدد الثامن من أغسطس/ آب المقبل.

وبين ثابت أن الشهر الأول سيخصص للتعليم الاستدراكي، الذي يُركز على المهارات اللازمة للتعلم اللاحق، حيث ستنفذ خطة التعليم الاستدراكي، وخطة توزيع الموضوعات الدراسية للعام الدراسي الجديد وفق السيناريوهات التي وضعتها الوزارة في ظل جائحة كورونا.

ولفت إلى أن السيناريوهات تتمثل، في أن يكون الأول دوام طبيعي، والثاني دوام جزئي، والثالث وقف الدوام، حيث إن الوزارة وضعت مخططات لاستمرار التعليم والتكيف مع أي سيناريو بشكل سلس.

وأشار ثابت إلى أن تحديد موعد العام الدراسي جاء بعد التواصل مع الوزارة برام الله، حيث تم التأكيد على بدء العام الدراسي في المحافظات الفلسطينية بناء على الظروف الصحية، كما تم التواصل في هذا الأمر مع وزارة الصحة ووكالة الغوث ومجالس أولياء الأمور.