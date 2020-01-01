أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز عناوين الصحف والمواقع الإسرائيلية الصادرة اليوم الأربعاء:
هآرتس
-الدولة ادعت أن متظاهرين حاولوا اقتحام منزل رئيس الوزراء مساء السبت ولا أدلة على ذلك.
-رئيس مشروع مكافحة كورونا جمزو فهم أن ثقة الجمهور هي الجزء الأهم في محاربة كورونا.
-المستشار القضائي للحكومة: على الشرطة التعامل مع المتظاهرين دون تقديرات غريبة
-2308 حالات كورونا جديدة منذ أمس
-مئات تظاهروا في تل أبيب ضد وزير الأمن الداخلي، مجهولون هاجموا متظاهرين
-رئيسة لجنة كورونا في الكنيست شوشا بيتون: نتنياهو عزلني لكي لا استمع للجمهور
-مدير مشروع محاربة كورونا: من الآن فصاعدا لن تكون إجراءات غير منطقية والجمهور فقد الثقة
-اتفاق بين وزير المالية وعضو الكنيست جفني: زيادة للعائلات التي لديها أكثر من ثلاثة أطفال
-مئات تظاهروا أمام منزل وزير الأمن الداخلي واعتقال متظاهر شارك في شجار
-بعد محاولات في الليكود لعزلة من رئاسة الائتلاف، ميكي زوهر: "أخبار كاذبة"
-مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية: سنحتاج لـ 4000 سرير مع قدرات التنفس الصناعي
-الجيش الإسرائيلي: لوحظ وجود مشبوهين بالقرب من الجدار على الحدود اللبنانية
-المستشار القضائي للحكومة بعد تسجيلات وزير الأمن الداخلي: على الشرطة اتخاذ قراراتها دون اعتبارات
يديعوت
-متظاهرون ضد نتنياهو تعرضوا للضرب في تل أبيب
-محاولة في الليكود لعزل عضو الكنيست ميكي زوهر من رئاسة الائتلاف الحكومي، نتنياهو: "خطوة غير مناسبة"
-التوتر في الشمال: مصدر أمني إسرائيلي رفيع: "لم نكن سنربح من جثامين عناصر حزب الله"
-الجيش الإسرائيلي فتش الحدود وأكد عدم وجود عملية تسلل
-توثيق اعتداءات بالضرب على متظاهرين ضد نتنياهو، متظاهر ضرب بزجاجة على رأسه
-تسجيلات كشفت: عضو الكنيست ميكي زوهر تدخل في محتوى صحيفة تمتلكها زوجته
-مقربة من نتنياهو عينت مستشارة براتب 60 ألف شيقل شهريا ولمدة أربعة شهور كحد أقصى
-متظاهر ضد نتنياهو هوجم باللكمات وزجاجة
-تقديرات الجيش الإسرائيلي: خلية حزب الله خططت لإطلاق نار على الجنود الإسرائيليين وليس إطلاق صواريخ مضادة للدبابات
-2001 حالة كورونا جديدة منذ أمس
-أعضاء كنيست في الليكود خططوا لعزل ميكي زوهر من منصبه ونتنياهو يقول "هذا أمر غير مقبول"
-بعد احتجاجات السكان، الجيش سيقلص المس بالمحميات الطبيعية في الشمال
-على خلفية فشل وزارة الصحة، البروفسور روني جمزو لم يعرض بعد خطة منظمة لمواجهة فيروس "كورونا"
-المتدينون لنتنياهو: دون موازنة لا تتصل
معاريف
-تحليل: "فرض السيادة الإسرائيلية أمر حيوي"
انتهاء الاحتجاجات في تل أبيب، أربعة متظاهرين اعتقلوا
-نتنياهو منع محاولة لعزل ميكي زوهر من رئاسة الائتلاف الحكومي
-تظاهرات ضد وزير الأمن الداخلي، متظاهرون ادعوا أنهم هوجموا
-مدير مشروع مكافحة "كورونا": لن أوافق على إجراءات غير منطقية تمس بالاقتصاد
-"كورونا" الولايات المتحدة: رقم قياسي في عدد الوفيات في يوم واحد منذ أيار، 1227 حالة وفاة
-33148 حالة "كورونا" نشطة بين الإسرائيليين
-نتنياهو يضغط لمنع أعضاء كنيست من الليكود عزل ميكي زوهر من رئاسة الائتلاف الحكومي
-الاعتداء بالزجاجات على متظاهرين ضد وزير الأمن الداخلي في تل أبيب
-الجيش الإسرائيلي ينفي وقوع عملية تسلل من الحدود اللبنانية
-مدير مشروع مكافحة "كورونا": من الآن فصاعدا لن تكون خطوات غير منطقية
-يفعات شوشا بيتون عزلت من رئاسة لجنة "كورونا" في الكنيست
-توثيق عملية طعن في الرقبة لمتظاهر ضد نتنياهو