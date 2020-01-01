أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف والمواقع الإسرائيلية الصادرة اليوم الأربعاء:

هآرتس

-الدولة ادعت أن متظاهرين حاولوا اقتحام منزل رئيس الوزراء مساء السبت ولا أدلة على ذلك.

-رئيس مشروع مكافحة كورونا جمزو فهم أن ثقة الجمهور هي الجزء الأهم في محاربة كورونا.

-المستشار القضائي للحكومة: على الشرطة التعامل مع المتظاهرين دون تقديرات غريبة

-2308 حالات كورونا جديدة منذ أمس

-مئات تظاهروا في تل أبيب ضد وزير الأمن الداخلي، مجهولون هاجموا متظاهرين

-رئيسة لجنة كورونا في الكنيست شوشا بيتون: نتنياهو عزلني لكي لا استمع للجمهور

-مدير مشروع محاربة كورونا: من الآن فصاعدا لن تكون إجراءات غير منطقية والجمهور فقد الثقة

-اتفاق بين وزير المالية وعضو الكنيست جفني: زيادة للعائلات التي لديها أكثر من ثلاثة أطفال

-مئات تظاهروا أمام منزل وزير الأمن الداخلي واعتقال متظاهر شارك في شجار

-بعد محاولات في الليكود لعزلة من رئاسة الائتلاف، ميكي زوهر: "أخبار كاذبة"

-مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية: سنحتاج لـ 4000 سرير مع قدرات التنفس الصناعي

-الجيش الإسرائيلي: لوحظ وجود مشبوهين بالقرب من الجدار على الحدود اللبنانية

-المستشار القضائي للحكومة بعد تسجيلات وزير الأمن الداخلي: على الشرطة اتخاذ قراراتها دون اعتبارات

يديعوت

-متظاهرون ضد نتنياهو تعرضوا للضرب في تل أبيب

-محاولة في الليكود لعزل عضو الكنيست ميكي زوهر من رئاسة الائتلاف الحكومي، نتنياهو: "خطوة غير مناسبة"

-التوتر في الشمال: مصدر أمني إسرائيلي رفيع: "لم نكن سنربح من جثامين عناصر حزب الله"

-الجيش الإسرائيلي فتش الحدود وأكد عدم وجود عملية تسلل

-توثيق اعتداءات بالضرب على متظاهرين ضد نتنياهو، متظاهر ضرب بزجاجة على رأسه

-تسجيلات كشفت: عضو الكنيست ميكي زوهر تدخل في محتوى صحيفة تمتلكها زوجته

-مقربة من نتنياهو عينت مستشارة براتب 60 ألف شيقل شهريا ولمدة أربعة شهور كحد أقصى

-متظاهر ضد نتنياهو هوجم باللكمات وزجاجة

-تقديرات الجيش الإسرائيلي: خلية حزب الله خططت لإطلاق نار على الجنود الإسرائيليين وليس إطلاق صواريخ مضادة للدبابات

-2001 حالة كورونا جديدة منذ أمس

-أعضاء كنيست في الليكود خططوا لعزل ميكي زوهر من منصبه ونتنياهو يقول "هذا أمر غير مقبول"

-بعد احتجاجات السكان، الجيش سيقلص المس بالمحميات الطبيعية في الشمال

-على خلفية فشل وزارة الصحة، البروفسور روني جمزو لم يعرض بعد خطة منظمة لمواجهة فيروس "كورونا"

-المتدينون لنتنياهو: دون موازنة لا تتصل

معاريف

-تحليل: "فرض السيادة الإسرائيلية أمر حيوي"

انتهاء الاحتجاجات في تل أبيب، أربعة متظاهرين اعتقلوا

-نتنياهو منع محاولة لعزل ميكي زوهر من رئاسة الائتلاف الحكومي

-تظاهرات ضد وزير الأمن الداخلي، متظاهرون ادعوا أنهم هوجموا

-مدير مشروع مكافحة "كورونا": لن أوافق على إجراءات غير منطقية تمس بالاقتصاد

-"كورونا" الولايات المتحدة: رقم قياسي في عدد الوفيات في يوم واحد منذ أيار، 1227 حالة وفاة

-33148 حالة "كورونا" نشطة بين الإسرائيليين

-نتنياهو يضغط لمنع أعضاء كنيست من الليكود عزل ميكي زوهر من رئاسة الائتلاف الحكومي

-الاعتداء بالزجاجات على متظاهرين ضد وزير الأمن الداخلي في تل أبيب

-الجيش الإسرائيلي ينفي وقوع عملية تسلل من الحدود اللبنانية

-مدير مشروع مكافحة "كورونا": من الآن فصاعدا لن تكون خطوات غير منطقية

-يفعات شوشا بيتون عزلت من رئاسة لجنة "كورونا" في الكنيست

-توثيق عملية طعن في الرقبة لمتظاهر ضد نتنياهو