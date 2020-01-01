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مجدلاني يطلع القنصل السويدي في القدس على آخر التطورات السياسية وخطة الضم

الأربعاء 29 يوليو 2020 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أطلع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، القنصل السويدي العام في القدس جيسكا أولسون، على آخر التطورات السياسية حول خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضم أراض فلسطينية محتلة.

وأكد مجدلاني خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، اليوم الأربعاء، أن القيادة الفلسطينية تتحرك على المستويات الدولية، وهناك ائتلاف دولي ضد خطة الضم، لأنها تقوض أسس عملية السلام، وتخالف قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.

وأشار إلى ضرورة التحرك الدولي على الأرض، من خلال قرارات عملية واضحة، تلزم حكومة الاحتلال، بالتوقف عن تنفيذ هذه الخطة، عبر فرض العقوبات الاقتصادية، وتعليق العمل بالاتفاقيات الموقعة معها.

وعن تفشي فيروس "كورونا" المستجد، أكد مجدلاني أن الحكومة الفلسطينية تواجه هذه الأزمة بمزيد من الإجراءات الوقائية، ونشر الوعي المجتمعي بضرورة اتخاذ كافة اجراءات الوقاية والسلامة العامة.

وشدد على أن الوزارة عضو في خلية أزمة مواجهة "كورونا"، وتشرف على المساعدات والدعم النفسي والاجتماعي، وتفعيل المبادرات المحلية، وحشد الموارد من القطاع الخاص والمؤسسات العربية والدولية، ومن أفراد ومؤسسات، لدعم وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة الفيروس.

#احمد مجدلاني

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