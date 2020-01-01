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الاحتلال يهدم أساسات منزل قيد الإنشاء في بلدة بيت عوا بالخليل

الأربعاء 29 يوليو 2020 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أساسات منزل قيد الإنشاء في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وهدمت أساسات المنزل الذي تعود ملكيته للمواطن معاذ حافظ سويطي، والبالغة مساحته 150 مترا مربعا، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكر المواطن حافظ سويطي ، إنهم تلقوا إخطارا من سلطات الاحتلال بمنع العمل والبناء، وتابعت العائلة إجراءات المنع في محاكم الاحتلال، مضيفا "تفاجأنا صباح اليوم بقيام قوات الاحتلال ترافقها جرافة بهدم أجزاء من المنزل".

#الاحتلال

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