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وزارة الصحة : حالة وفاة و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 29 يوليو 2020 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة : حالة وفاة و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل حالة وفاة و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا و74 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، الأربعاء، أن إجمالي الإصابات النشطة بلغ 8269 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6107، وحالات الوفاة إلى 82 حالة.

وأوضحت أن حالات التعافي توزعت في محافظات سلفيت (13 حالة)، رام الله والبيرة (16 حالة)، محافظة بيت لحم (30 حالة)، محافظة جنين (15 حالة).

وتابعت أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعاً، حيث سجلت المدينة 174 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أن 17 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 211 إصابة جديدة، محافظة الخليل 250 إصابة جديدة، محافظة رام الله والبيرة 16 إصابة، محافظة طولكرم 3 إصابات، محافظة بيت لحم 12 إصابة، محافظة سلفيت (إصابة واحدة)، محافظة جنين 9 إصابات، محافظة نابلس 7 إصابات، محافظة أريحا 4 إصابات، محافظة قلقيلية 7 إصابات.

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