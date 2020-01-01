  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تعافي الأسير كمال أبو وعر من فيروس كورونا

الأربعاء 29 يوليو 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعافي الأسير كمال أبو وعر من فيروس كورونا


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، بشفاء الأسير كمال أبو وعر من فيروس كوفيد 19 (كورونا)، حيث كان قد أُعلن عن إصابته بالفيروس قبل حوالي أسبوعين، وذلك بعد نقله من سجن "جلبوع" إلى إحدى المستشفيات المدنية للاحتلال لإجراء عملية جراحية له، وهناك بعد إجراء عدة فحوصات قبل العملية تبين إصابته بالفيروس.

وأوضحت الهيئة وفقا لما نقلته عن ممثل الأسرى في عيادة معتقل "الرملة"، أنه تم إخراج الأسير أبو وعر من العزل ونقله إلى الأقسام، وهو موجود مع ممثل القسم بنفس الغرفة، ووضعه الصحي مستقر إلى حد ما.

ولفتت الهيئة أن الأسير أبو وعر لا يزال بحاجة ماسة إلى متابعة طبية حثيثة، وخاصة أنه يعاني من سرطان في الحنجرة وظروفه الصحية خطيرة ومعقدة، فالورم لديه يزداد حجمه، ويعاني من نقص حاد في الوزن، وفقد قدرته على الكلام ويتواصل مع رفاقه الأسرى بالكتابة.

يذكر بأن الأسير أبو وعر ( 46 عاماً) من بلدة قباطية في جنين، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد 6 مرات بالإضافة إلى (50) عاماً.

الأكثر قراءة اليوم

قيادي فتحاوي عن مهرجان غزة المركزي: للأسف لا أعلم إن تأجل أو إلتغى.. ولكن!!

السفير السعودي في لندن لديه "بار" في منزله .. ويبتسم (شاهد)

مستشار هنية: العرض الذي قُدم لحماس تضمن "ما يُسمى بدولة غزة"..!

قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يمتلك توثيقًا مصورًا يرصد خلية حزب الله اللبناني

"الأونروا" تعلن موعد دوام طلاب مدارسها للعام الجديد 2020 - 2021 بغزة

الجيش الإسرائيلي: رصد مشتبهين قرب المناطق الحدودية مع لبنان

"المعركة ستطول".. السيسي يرد لأول مرة على اقتراح الحل العسكري لـ"سد النهضة"

الأخبار الرئيسية

اسرائيل:الجهاد الإسلاميّ بات العدوّ العظيم والرفيع ويملك ترسانةً عسكريّةً كبيرةً جدًا تُضاهي ترسانة حماس

وزارة الصحة : حالة وفاة و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا

43426

ساركوزي يكشف : لماذا تراجع أولمرت عن التقدم في عملية السلام مع الفلسطينيين؟

كوخافي: حزب الله سيهاجم ثانية ولهذا السبب امتنعنا عن قتل خليته ..

99272

محلل إسرائيلي : نعرف أين يوجد قبو نصر الله"و سنكون مجبرين على الذهاب لحرب مع حزب الله