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تأجيل الحكم في قضية حساب "حمزة مون بيبي" ليوم واحد

الأربعاء 29 يوليو 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل الحكم في قضية حساب "حمزة مون بيبي" ليوم واحد


وكالات / سما /

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، في ساعة متاخرة من مساء اليوم الثلاثاء، التأجيل إلى يوم غد الأربعاء، الحكم في حق الفنانة المغربية المثيرة للجدل دنيا بطمة، المتابعة بحالة سراح، وشقيقتها ابتسام المتابعة بحالة اعتقال، وذلك على خلفية تورطهما في تسيير حساب “حمزة مون بيبي”.


ووصلت دنيا بطمة، إلى المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش، وسط حراسة أمنية مشددة، من أجل الدخول إلى قاعة المحكمة التي بدأت النظر بالملف ظهر اليوم.


وحضرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، اليوم للمحكمة الابتدائية بمراكش، للإنضمام في قفص الاتهام أمام المحكمة، إلى جانب شقيقتها ابتسام باطمة، في فصل جديد من فصول محاكمة تكاد تكون بعد من تفاصيلها سريالية، أن متابعتهم بتهم “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”.


واسقط قاضي التحقيق، في وقت سابق تهمة “المشاركة في النصب” عن دنيا بطمة، و جنحتي “النصب، والمشاركة فيه” عن شقيقتها، بمبرر التحقيق الإعدادي لم ينتج أدلة كافية على ارتكابهما للجنحتين، كما رفضت الغرفة الجنحية استئنافية مراكش، الطعن الجزئي الذي تقدم به لوكيل الملك في المحكمة الابتدائية ضد هذا القرار.

#دنيا بطمة #حمزة مون بيبي

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