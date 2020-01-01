أسرة أحمد فلوكس توضح حقيقة حبس شقيقته بعد "سرقة" حسابه الشخصي

وكالات / سما /

أصدرت أسرة الفنان المصري أحمد فلوكس، بيانا أمس الثلاثاء، أوضحت من خلاله حقيقة حبس شقيقته بعد سرقة حسابه الشخصي.

وأصدرت أسرة فلوكس البيان بعد تداول عبر عدد من المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بحبس شقيقة الفنان أحمد فلوكس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، لسرقتها للحساب الشخصي الخاص بالفنان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونفت عائلة فلوكس ما أشيع بشأن القضية، مؤكدة أن ما حدث ناتج عن سوء فهم، وتقديرات خاطئة أدت إلى هذا الأمر.

وأفادت في البيان: "بدأ الأمر في شهر فبراير بإدارة حسابات الفنان أحمد فلوكس، من قبل أحد العاملين بشركة الدعاية والإعلان التي تديرها شقيقته المخرجة يسر فلوكس، وفوجئنا في يوم من الأيام بوجود صفحة تحمل اسم الفنان، فطلب أحمد من المسؤول عن صفحته الرسمية العمل على إغلاقها، من خلال تقديم البلاغات لإدارة موقع "فيسبوك".

وأضافت أن أحمد قرر تقديم بلاغ رسمي لدى مباحث الإنترنت، يشتكي فيه انتحال أحد الأشخاص شخصيته عبر الإنترنت، ليفاجؤوا بعدها بتحويل نشاط الصفحة إلى بيع الملابس.

وتابعت الأسرة، أنه وبتتبع مباحث الإنترنت الأمر اكتشفوا أن من تقدم بالبلاغات من مكان يطابق عنوان شركته، وبالتالي أصبحت شقيقته، من وجهة نظرهم، المسؤولة عن انتهاك الحساب الشخصي لأحمد فلوكس.

وأشاروا إلى أنهم لم يعلموا بالأمر إلا قبل أيام، حين فوجئت العائلة بصدور حكم بحبس يسر 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.