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سامسونغ تستعد لإطلاق عدد من الهواتف الجديدة في آب

الأربعاء 29 يوليو 2020 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونغ تستعد لإطلاق عدد من الهواتف الجديدة في آب


وكالات / سما /

أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية عن حدث كبير الشهر المقبل، فيما كشفت مواقع متخصصة أنها تستعد لإطلاق عدد من الهواتف والمنتجات الجديدة دفعة واحدة.

وستعقد الاحتفالية في الخامس من آب/  أغسطس المقبل، وستكشف عن خمسة منتجات من هواتف نوت، وهاتف قابل للطي، وحاسب لوحي، إلى جانب عدد من الإكسسوارات.

والشهر الماضي، قدم وريث إمبراطورية سامسونغ اعتذارا عن سوء سلوك الشركة، بما في ذلك خطة مثيرة للجدل، ليصل إلى قيادة أكبر صانع هواتف ذكية في العالم.

ولي جاي يونغ هو نائب رئيس شركة "سامسونغ إلكترونكس" وأودع السجن بعدما حكم عليه بخمس سنوات العام 2017 بتهمة الرشوة والاختلاس وغيرها من الجرائم المتعلقة بالفضيحة التي أسقطت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غن هاي.

وأفرج عن الرجل البالغ من العمر 51 عاما بعد ذلك بعام بعد تقديمه استئنافا لكنه يخضع حاليا لإعادة المحاكمة.

وقال لي: "نحن نعرف بتقنيتنا ومنتجاتنا ذات الجودة العالية، لكن النظرة العامة تجاه سامسونغ ما زالت منتقدة"، مضيفا: "هذا كله بسبب عيوبنا. كان هذا خطئي وأنا أقدم اعتذاري الصادق".

#سامسونغ #الهواتف

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